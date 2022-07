Ondata di caldo record in Italia: ecco dove sarà da bollino rosso (Di lunedì 18 luglio 2022) L'Ondata di caldo record è arrivata o, in qualche caso, lo sta per fare. Gli scenari prefigurati per la settimana che iniziava il 18 luglio erano noti. Si è, infatti, entrati in quella che sarà la fase più calda dell'estate, quantomeno fino al momento. Le temperature arriveranno a lambire e in qualche caso a superare anche i 40 gradi. caldo: torna il bollino rosso in diverse città A dare un'indicazione chiara di quella che sarà la situazione sono i consueti bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Ben cinque città tra quelle monitorate sono da bollino rosso per la giornata di lunedì 18 luglio, il livello massimo in cui dover fare attenzione al caldo per la salute. ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 18 luglio 2022) L'diè arrivata o, in qualche caso, lo sta per fare. Gli scenari prefigurati per la settimana che iniziava il 18 luglio erano noti. Si è, infatti, entrati in quella chela fase più calda dell'estate, quantomeno fino al momento. Le temperature arriveranno a lambire e in qualche caso a superare anche i 40 gradi.: torna ilin diverse città A dare un'indicazione chiara di quella chela situazione sono i consueti bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Ben cinque città tra quelle monitorate sono daper la giornata di lunedì 18 luglio, il livello massimo in cuir fare attenzione alper la salute. ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ondata di caldo anche in Francia: incendi e acqua razionata in 70 dipartimenti. “Ma siamo in ritardo, lo capiremo s… - Agenzia_Ansa : Meteo: in arrivo la più potente ondata di caldo del 2022. Dopo la battuta di arresto della scorsa settimana nuova f… - fanpage : È di 84 morti in 3 giorni il bilancio tutto provvisorio dell'ondata di calore che si sta registrando in Spagna. Eva… - steppi____ : RT @AgencyGea: L’ondata di #caldo che ha attraversato l’#Europa occidentale negli ultimi giorni porterà temperature record in Francia e Gra… - luigisa27514204 : Previsioni meteo, l'anticiclone Apocalisse porta un'ondata di caldo eccezionale: 9 città da bollino rosso… -