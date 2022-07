La Coca-Cola si beve tutta l’acqua (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel veronese la siccità ha provocato una grave crisi che ha costretto la metà dei comuni a razionare le risorse idriche. Invece lo stabilimento della multinazionale non ha rallentato la sua produzione. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 18 luglio 2022) Nel veronese la siccità ha provocato una grave crisi che ha costretto la metà dei comuni a razionare le risorse idriche. Invece lo stabilimento della multinazionale non ha rallentato la sua produzione. Leggi

Gaglianico, a settembre inaugurazione dello stabilimento produttivo di Coca - Cola HBC Italia C'è grande attesa a Gaglianico (e in tutto il Biellese) per l'evento di inaugurazione dello stabilimento produttivo di Coca - Cola HBC Italia. La cerimonia inaugurala, a cui prenderanno parte organi di stampa e istituzioni, avrà luogo il prossimo 30 settembre. Nelle prossime settimane seguiranno maggiori dettagli sul ... SG Company SB acquisisce il 25% di Louder Italia Louder lavora principalmente con importanti brand del settore food, come Lavazza, Diageo, Nestlé e Coca - Cola, ma anche con clienti attivi in altri settori importanti come l'automotive, il fashion e ... Udine20 2020 A Trieste una mostra sulla Coca Cola Oggetti immobili nel tempo, gadget da collezione e tante curiosità legate alla bevanda più famosa al mondo. Al centro commerciale Torri d'Europa approda la mostra sulla storia della Coca Cola. Da oggi ... SG Company acquisisce il 25% dell'agenzia di comunicazione B2C Louder Italia L'obiettivo è acquisire la maggioranza assoluta di Louder Italia nel 2023. SG Company prosegue così nella sua strategia di arricchimento dell'offerta ...