Bosch | sicurezza sulle due ruote | incontri e prove di guida per ducatisti

MILANO (ITALPRESS) – Bosch sarà tra i protagonisti del World Ducati Week, il più grande raduno di Ducati al mondo in programma dal 22 al 24 luglio presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Talk, tavole rotonde ed esperienze di guida in moto: in collaborazione con Ducati Riding Academy e i corsi di guida Ducati Riding Experience (DRE), Bosch darà spazio ad approfondimenti e confronti tecnici sul tema della sicurezza per i motociclisti, con focus sulla propria tecnologia a bordo degli ultimi modelli Ducati. Durante i talk Ducati intitolati "Bosch presenta: Il radar della Multistrada V4 – Come combinare lo spirito Ducati con la tecnologia radar", previsti nel corso delle tre giornate, Bosch approfondirà i componenti a bordo della nuova Ducati Multistrada e, in ...

