Atletica, Mondiali 2022: Anouk Vetter al comando dell'eptathlon a Eugene (Di lunedì 18 luglio 2022) In attesa degli 800 metri, il quadro è quasi definitivo nell'eptathlon dei Mondiali 2022 di Atletica leggera a Eugene. Nell'Oregon le gare si susseguono con grande continuità e nella specialità in cui la necessità è quella di essere poliedriche la classifica parla chiaro. Di scena nella serata italiana, la sessione diurna americana, le prove del salto in lungo e del lancio del giavellotto. L'olandese Anouk Vetter ha totalizzato 6045 punti, forte delle ottime prestazioni con il giavellotto (58.29) e nel lungo dove ha raggiunto la misura di 6.52. Una sfida molto serrata per il primato, visto che la belga Nafissatou Thiam è molto vicina, considerati i 6026 punti. La migliore nel lungo con 6.59, i 53.01 le sono valse 919 punti e vedremo nell'ultima prova cosa accadrà. Per quanto concerne ...

