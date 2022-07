18 luglio … (Di lunedì 18 luglio 2022) Gli eventi datati 18 luglio Il 18 luglio 2002, ventisette giorni dopo il quarantesimo anniversario dalla prima Coppa Italia della storia del Napoli, si spegneva Pacifico Cuman, che nella finale della coccarda tricolore ’62 giocò il secondo tempo. Sette stagioni in totale nel ‘Ciuccio’ e una da titolare: disputò 45 gare da titolare in Serie A e trentotto nel torneo cadetto. Se ne andava nel giorno del settantesimo anniversario dalla scomparsa di ‘Titta’ Rota, un simbolo dell’Atalanta della quale fu anche tecnico. Indossò per diverse stagioni anche la casacca del Bologna e per mezzo campionato quella della Spal. A proposito del club ferrarese: oggi avrebbe compiuto un secolo Giovanni Emiliani, che vestì la maglia estense per diverse annate. Aveva debuttato in A in Livorno-Bari (con gli amaranto) del 15 novembre 1942. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) Gli eventi datati 18Il 182002, ventisette giorni dopo il quarantesimo anniversario dalla prima Coppa Italia della storia del Napoli, si spegneva Pacifico Cuman, che nella finale della coccarda tricolore ’62 giocò il secondo tempo. Sette stagioni in totale nel ‘Ciuccio’ e una da titolare: disputò 45 gare da titolare in Serie A e trentotto nel torneo cadetto. Se ne andava nel giorno del settantesimo anniversario dalla scomparsa di ‘Titta’ Rota, un simbolo dell’Atalanta della quale fu anche tecnico. Indossò per diverse stagioni anche la casacca del Bologna e per mezzo campionato quella della Spal. A proposito del club ferrarese: oggi avrebbe compiuto un secolo Giovanni Emiliani, che vestì la maglia estense per diverse annate. Aveva debuttato in A in Livorno-Bari (con gli amaranto) del 15 novembre 1942. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio ...

