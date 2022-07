Traffico Roma del 17-07-2022 ore 19:30 (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento è fermo il Traffico sulla via Aurelia da Aranova a Malagrotta a causa di un incidente lunghe code verso Roma sulla Pontina Traffico di rientro a Roma ma anche un incendio nella zona di Tor de’ Cenci la via Pontina in direzione di Pomezia È chiusa al Traffico proprio nell’area di Spinaceto Tor de’ Cenci con inevitabili ripercussioni del Traffico proveniente da Roma una giornata con altri incendi e ripercussioni a causa di un incendio congestionato il Traffico sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro Anagni mentre è chiuso dalla tarda mattinata via della Pisana in zona Ponte Pisano via di Brava non è ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento è fermo ilsulla via Aurelia da Aranova a Malagrotta a causa di un incidente lunghe code versosulla Pontinadi rientro ama anche un incendio nella zona di Tor de’ Cenci la via Pontina in direzione di Pomezia È chiusa alproprio nell’area di Spinaceto Tor de’ Cenci con inevitabili ripercussioni delproveniente dauna giornata con altri incendi e ripercussioni a causa di un incendio congestionato ilsulla A1Napoli tra Colleferro Anagni mentre è chiuso dalla tarda mattinata via della Pisana in zona Ponte Pisano via di Brava non è ...

Pubblicità

il_cappellini : Sto guidando in centro a Roma, c'è così traffico che sto dando nuovo senso allo slogan elettorale 'La città dei 15… - viabilitasdp : 19:38 #A24 Coda di 1 km tra Nodo A24/A1 Milano-Napoli e Roma est per Traffico Congestionato - LuceverdeRoma : ?? #Roma #concerto di #Ultimo ??Circo Massimo ??Oggi #17luglio ??dalle 21,00 ?Chiusure al traffico e modifiche al… - LuceverdeRadio : [AGG]?? #Autostrade #Incendio – A1 Roma - Napoli > Napoli ? TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO ? Coda di 3 km tra Ferenti… - LuceverdeRoma : [AGG]??? Il traffico non è più bloccato ????Code di 2 km tra Colleferro e Anagni > Napoli ????Code di 7 km tra Fer… -