Mariano nel mirino del Cadice (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Mariano sarebbe stato scartato dal Real Madrid di Ancelotti. Sull'attaccante brasiliano si... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo,sarebbe stato scartato dal Real Madrid di Ancelotti. Sull'attaccante brasiliano si...

Pubblicità

alberto_parini : RT @debbyRome: @Ao_estica_zz Peccato che quando il dottor Mariano Amici fu ospite nel suo programma venne deriso per questo studio anche da… - ArabellaAry : RT @debbyRome: @Ao_estica_zz Peccato che quando il dottor Mariano Amici fu ospite nel suo programma venne deriso per questo studio anche da… - Ao_estica_zz : RT @debbyRome: @Ao_estica_zz Peccato che quando il dottor Mariano Amici fu ospite nel suo programma venne deriso per questo studio anche da… - debbyRome : @Ao_estica_zz Peccato che quando il dottor Mariano Amici fu ospite nel suo programma venne deriso per questo studio anche da lui... - BroginiAlessio : Tennisti argentini ad aver raggiunto la finale a Bastad negli ultimi 20 anni: Federico Coria ???? 2021 Juan Ignacio… -