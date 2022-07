Le conseguenze positive dell'autogol di Conte (Partito democratico permettendo)

Leggi su linkiesta

(Di domenica 17 luglio 2022) Oltre alle innumerevolinegative delle dimissioni di Mario Draghi, ci sono anche due effetti straordinariamente positivi della crisi politica causata da Giuseppe. Il primo effetto positivo è la fine politica dei Cinquestelle. Il secondo non me lo ricordo e in fondo chi se ne frega del secondo effetto positivo di fronte alla prospettiva radiosa della cancellazione dei Cinquestelle dalla scena italiana ed europea (sulla scena russa e bielorussa, però, i babbeiacinquestelle resistono ancora). Giulebbe, giulebbe, quindi. Come ha certificato il New York Times, Linkiesta è l’unico giornale italiano che da anni scrive quotidianamente che i Cinquestelle sono uneversivo e la peggiore catastrofe politica capitata all’Italia dai tempi degli anni di piombo, con la differenza che il terrorismo non è mai andato al potere ...