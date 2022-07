Inter, Asllani: “Vogliamo vincere lo scudetto, cerco di imparare dai miei compagni” (Di domenica 17 luglio 2022) Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine del match Inter-Monaco, terminato 2-2: “Dodici mesi fa non giocavo in Primavera mentre ora sono qui all’Inter. Sono felice di allenarmi con gente forte ogni giorno, cerco sempre di imparare da loro e lavorare per crescere. Il mio obiettivo è imparare il più possibile e il più in fretta dai miei compagni“. Il centrocampista albanese, autore del gol del 2-2 definitivo, ha poi aggiunto: “L’obiettivo di squadra è vincere il campionato. Personalmente guardo di gara in gara“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Kristjanha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine del match-Monaco, terminato 2-2: “Dodici mesi fa non giocavo in Primavera mentre ora sono qui all’. Sono felice di allenarmi con gente forte ogni giorno,sempre dida loro e lavorare per crescere. Il mio obiettivo èil più possibile e il più in fretta dai“. Il centrocampista albanese, autore del gol del 2-2 definitivo, ha poi aggiunto: “L’obiettivo di squadra èil campionato. Personalmente guardo di gara in gara“. SportFace.

