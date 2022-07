E Mattarella che fa? Il piano dietro i silenzi del Quirinale (Di domenica 17 luglio 2022) Mario Draghi è trincerato nel silenzio, i grillini sono spaccati tra falchi e governisti, e Sergio Mattarella che fa? Il presidente alla Repubblica, che ha respinto le dimissioni del premier rimandandolo alle Camere (e guadagnando così tempo prezioso) dove mercoledì farà le sue comunicazioni, ha disdetto tutti gli impegni previsti per settimana prossima. Se Draghi appare irritato e irremovibile sulle sue posizioni, il capo dello Stato è chiamato a giocare una partita in cui l'equilibrio è fondamentale. Si sta preparando a ogni scenario, anche quelli peggiori, e ha cancellato la visita in Piemonte, a Stresa e Verbania, dove doveva incontrare l'omologo tedesco Franklin-Walter Steinmeier. Tutto si gioca sull'intervento di Draghi in Parlamento, e sugli effetti delle sue parole. Potrebbe limitarsi alle previste "comunicazioni" (si è parlato anche di ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Mario Draghi è trincerato nelo, i grillini sono spaccati tra falchi e governisti, e Sergioche fa? Il presidente alla Repubblica, che ha respinto le dimissioni del premier rimandandolo alle Camere (e guadagnando così tempo prezioso) dove mercoledì farà le sue comunicazioni, ha disdetto tutti gli impegni previsti per settimana prossima. Se Draghi appare irritato e irremovibile sulle sue posizioni, il capo dello Stato è chiamato a giocare una partita in cui l'equilibrio è fondamentale. Si sta preparando a ogni scenario, anche quelli peggiori, e ha cancellato la visita in Piemonte, a Stresa e Verbania, dove doveva incontrare l'omologo tedesco Franklin-Walter Steinmeier. Tutto si gioca sull'intervento di Draghi in Parlamento, e sugli effetti delle sue parole. Potrebbe limitarsi alle previste "comunicazioni" (si è parlato anche di ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - Giorgiolaporta : Si può far finta di nulla e rincollare i cocci di fronte a chi grida #buffoni ai colleghi di maggioranza del #M5S?… - silvia_sb_ : Gente con foto profilo contro Mattarella e 8 numeri nella username dice che sono analisi da seconda elementare, gio… - SalottiMirko : RT @SalottiMirko: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Il bene del Paese è osservare che il Presidente Sergio Mattarella non ha accolto le dimissio… - Luca_1998 : RT @sdraiatiXCivati: Se questa crisi di governo si risolvesse con Mattarella che va a fare un safari in Tanzania, nessuno di noi potrebbe b… -