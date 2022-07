Cucolo e Del Santo si sono lasciati? Interviene Lory

Leggi su biccy

(Di domenica 17 luglio 2022) Durante le ultime puntate de L’Isola dei FamosiDelha discusso con Marcoed ha messo in stand by la loro relazione. Dopo le scuse pubbliche dell’ex naufrago, la showgirl ha deciso di perdonarlo. Tra i due è tornato il sereno, maha comunque bacchettato Marco in un’intervista rilasciata a Mattino 5 News: “Per adesso è stato in albergo, non lo voglio a casa al momento. Ieri notte a letto abbiamo parlato de L’Isola e io ho spiegato quello che mi aveva dato fastidio di lui. Dopo poco lui si è girato e ha detto che aveva sonno. Se è tutto risolto? Adesso lui deve operarsi, io devo partire in America a trovare mio figlio. Non posso più rimandare e con Marco non ci vedremo per un po’“. Come se non bastasse, in questi giornicircolate delle voci su una presunta rottura tra ...