Ultime Notizie – Padova, bimba di 3 anni muore annegata in un canale (Di sabato 16 luglio 2022) Una bambina di quasi 3 anni è morta annegata in un canale nel Comune di Stanghella, in provincia di Padova. La famiglia, di origini marocchine e residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici e la bimba era in cortile dove stava giocando con alcuni amici. Complice il fatto che il cancello era rimasto aperto, si è poi allontanata. Sono stati i genitori, dopo pochi minuti, non trovandola più, a dare l’allarme intorno alle 17,30. Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Una bambina di quasi 3è mortain unnel Comune di Stanghella, in provincia di. La famiglia, di origini marocchine e residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici e laera in cortile dove stava giocando con alcuni amici. Complice il fatto che il cancello era rimasto aperto, si è poi allontanata. Sono stati i genitori, dopo pochi minuti, non trovandola più, a dare l’allarme intorno alle 17,30. Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del Fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - sole24ore : Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina … - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 89.830 casi e 111 morti. In salita ricoveri e intensive. Il tasso di positività è… - ZioSt4lin : RT @AntaniCardani: Ultime notizie da “Il Torrone” #crisigoverno - PianetaMilan : .@acmilan , buona la prima: tanti ottimi segnali arrivano da #Colonia | News #ACMilan #Milan #SempreMilan -