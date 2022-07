Terribile incidente in via Cristoforo Colombo: grave una persona, chiusa la strada (Di sabato 16 luglio 2022) Terribile incidente questa mattina alle 6:00 in via Cristoforo Colombo, all’altezza di Via Ermanno Wolf Ferrari. A scontrarsi una BMW 120 ed una Fiat Panda. Il gravissimo scontro ha provocato il ferimento di almeno 6 persone, tra cui una in modo serio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno iniziato la rianimazione della ferito e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è poi stato elitrasportato al San Camillo di Roma in codice rosso. chiusa la laterale della Cristoforo Colombo Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del gruppoX Mare. Al momento chiusa la laterale di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia all’altezza di Acilia. Viene impedito l’attraversamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022)questa mattina alle 6:00 in via, all’altezza di Via Ermanno Wolf Ferrari. A scontrarsi una BMW 120 ed una Fiat Panda. Il gravissimo scontro ha provocato il ferimento di almeno 6 persone, tra cui una in modo serio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno iniziato la rianimazione della ferito e richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il ferito è poi stato elitrasportato al San Camillo di Roma in codice rosso.la laterale dellaSono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del gruppoX Mare. Al momentola laterale di viain direzione Ostia all’altezza di Acilia. Viene impedito l’attraversamento ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Il #12luglio di sei anni fa il terribile incidente ferroviario tra Andria e Corato costò la vita a 23 persone. Quel… - sasberna : RT @GDS_it: Il terribile incidente in cui ieri sera è rimasto ucciso Marco Puccio, 17 anni di Corleone, in un incidente con un'auto di cui… - CorriereCitta : Terribile incidente in via Cristoforo Colombo: grave una persona, chiusa la strada - GDS_it : Il terribile incidente in cui ieri sera è rimasto ucciso Marco Puccio, 17 anni di Corleone, in un incidente con un… - zazoomblog : Gianna Nannini gravissimo incidente per la cantante “Un urlo terribile poi ho perso i sensi” - #Gianna #Nannini… -