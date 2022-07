Rimprovera un giovane che fa pipì nella fontanella del parco | aggredito

Pubblicità

himeralive : Un 15enne di Bucchianico (Chieti) era stato rimproverato perché passava troppo tempo al telefono dal nonno. Da qui… -

BergamoNews.it

... 'Se non salta è colpa tua' E' ormai noto il video in cui Rhove , famoso rapper,... Non esiste che non saltate' , aveva tuonato iltrapper. Parole che non sono piaciute a Riccardo ...Ma Alonso non si scompone, redarguendo ilgiapponese facendogli 'no' con il dito della mano destra mentre lo sorpassa per prendersi la 16esima posizione. Di seguito, un fotogramma dell'... Bergamo, rimprovera un ragazzo che fa pipì nella fontana: viene aggredito e picchiato Bergamo Il giovane stava urinando in una fontanella del parco Ardens di via Cerasoli, l’uomo lo ha redarguito ed è stato spintonato, riportando lesioni. Calci, pugni e spintoni dopo un rimprovero. Vit ...Seduta pomeridiana per il Napoli di Luciano Spalletti in quel di Carciato. In evidenza, tra gli altri, Alessio Zerbin.