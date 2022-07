Meteo: weekend torrido con l’anticiclone e picchi over 35°C. Ecco dove (Di sabato 16 luglio 2022) SITUAZIONE. Nel corso del fine settimana l’anticiclone africano manterrà i suoi massimi barici sul Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo parzialmente anche l’Italia. Il tempo si manterrà in prevalenza stabile sullo Stivale, il caldo sarà piuttosto intenso ma non come sta già avvenendo sugli stati sudoccidentali del Continente, alle prese con un’ondata di caldo eccezionale. Sabato sono previste punte di 35/37°C sulla Val Padana, zone interne del Centro Italia e delle isole maggiori, anche 38°C sul Foggiano. Domenica qualche grado in meno al Nord ma con clima sempre rovente, poche variazioni altrove se non un leggero ulteriore aumento sulle centrali tirreniche. E’ atteso però anche il passaggio di qualche locale rovescio o temporale sabato sulle Alpi orientali, domenica su tratti della dorsale appenninica, comunque di breve durata. Meteo SABATO ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) SITUAZIONE. Nel corso del fine settimanaafricano manterrà i suoi massimi barici sul Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo parzialmente anche l’Italia. Il tempo si manterrà in prevalenza stabile sullo Stivale, il caldo sarà piuttosto intenso ma non come sta già avvenendo sugli stati sudoccidentali del Continente, alle prese con un’ondata di caldo eccezionale. Sabato sono previste punte di 35/37°C sulla Val Padana, zone interne del Centro Italia e delle isole maggiori, anche 38°C sul Foggiano. Domenica qualche grado in meno al Nord ma con clima sempre rovente, poche variazioni altrove se non un leggero ulteriore aumento sulle centrali tirreniche. E’ atteso però anche il passaggio di qualche locale rovescio o temporale sabato sulle Alpi orientali, domenica su tratti della dorsale appenninica, comunque di breve durata.SABATO ...

Pubblicità

ilfaroonline : Meteo: weekend torrido con l’anticiclone e picchi over 35°C. Ecco dove - andreastoolbox : #Previsioni meteo, che tempo farà nel weekend? Le città più roventi - zazoomblog : Previsioni meteo che tempo farà nel weekend? Le città più roventi - #Previsioni #meteo #tempo #weekend? - SkyTG24 : Previsioni #Meteo, che tempo farà nel weekend? Le città più roventi - lacittanews : La situazione attuale Ben tornati al nostro appuntamento con le previsioni per il fine settimana! In queste ore l’I… -