Marquez | primo sorriso ' Spalla ok | avanti tutta' - Sport - quotidiano net

Così, sei settimane dopo l'ennesimo intervento alla spalla,entra nella fase due del recupero, quella che appunto porterà a un nuovo controllo entro un mesetto e che potrà stabilire quando e ...... 'Nella visita medica effettuata su Marc, a sei settimane dall'intervento chirurgico all'... che torneranno in pista a Silverstone nelweekend di agosto per la seconda parte del campionato. Marquez, primo sorriso "Spalla ok, avanti tutta" Marquez ritrova il sorriso. E magari, anche senza dirlo ad alta voce, mette nel mirino quella che potrebbe essere la gara giusta per riaccendere il motore della sua Honda. "Abbiamo fatto un passo ...Marc Marquez parla dopo aver tolto il tutore. Inizia il piano di fisioterapia a Madrid, per rivederlo in MotoGP servirà ancora tempo.