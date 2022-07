M5s a resa dei conti. Deputati divisi su sostegno a Draghi (Di sabato 16 luglio 2022) - Il Movimento cerca una via d'uscita. Deputati spaccati su sostegno a premier. L'ex grillino Spadafora ora con Di Maio: Conte punta al voto a settembre. Replica la capogruppo al Senato Castellone:' ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 luglio 2022) - Il Movimento cerca una via d'uscita.spaccati sua premier. L'ex grillino Spadafora ora con Di Maio: Conte punta al voto a settembre. Replica la capogruppo al Senato Castellone:' ...

Pubblicità

apprescindere8 : @ettore_licheri Quando la smetterai, con fare mellifluo, di turlupinare la povera gente che ancora non si è resa co… - telodogratis : Resa dei conti nel M5s, ma la strada per un Draghi-bis resta in salita - Candid_S_Voce : Resa dei conti nel M5s, ma la strada per un Draghi-bis resta in salita - - Radiopescara : Resa dei conti nel M5s, ma la strada per un Draghi-bis resta in salita - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Resa dei conti nel M5s, ma la strada per un Draghi-bis resta in salita: AGI - Il sentiero per il Draghi Bis, con o senza… -