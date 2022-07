"Deve capire che non è più quello di una volta": quel siluro Ronaldo (Di sabato 16 luglio 2022) Capello stronca CR7: "Se desidera giocare in Champions Deve avere la forza di abbassarsi lo stipendio. I gol li garantisce sempre, ma non è più il Ronaldo di prima e Deve capirlo" Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 luglio 2022) Capello stronca CR7: "Se desidera giocare in Championsavere la forza di abbassarsi lo stipendio. I gol li garantisce sempre, ma non è più ildi prima ecapirlo"

Pubblicità

CarloCalenda : Io non so cosa ancora deve accadere per far capire a @gualtierieurope che deve far partire sfalci e pulizia erbacce… - pdnetwork : Cos'altro deve succedere per capire che non c'è più tempo? Il #cambiamentoclimatico già colpisce il nostro Paese.… - RobertoBurioni : 8/8 Dopo i vaccini e gli antivirali è giunto il momento di capire come unire le esigenze di sicurezza sanitaria con… - chrissyvnz : RT @vic_vnz: deve capire che è la mia vita le voglio troppo bene si merita tutto davvero. - _sephilm : @jackthemiddle Io so curiosa di capire se mi riesce tutto come deve -