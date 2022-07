Amichevole 2022, Agudelo-gol non basta: Spezia sconfitto dal Bochum (Di sabato 16 luglio 2022) Lo Spezia esce sconfitto dall’Amichevole contro il Bochum, prima sfida di livello per gli uomini di Luca Gotti in preparazione alla nuova stagione. A Brunico, infatti, la formazione tedesca che milita in Bundesliga si impone per 1-2: tutte le reti nel secondo tempo: prima l’uno-due del Bochum, poi la rete di Agudelo nel finale a rendere il passivo meno pesante. LA PARTITA – Buon inizio per la formazione di Luca Gotti, con Holm subito protagonista anche in proiezione offensiva, con anche un appoggio sbagliato per quello che sarebbe stato un facile gol da parte di Nzola. Anche l’attaccante angolano è apparso in buona forma, mettendo in grande difficoltà la retroguardia avversaria con la sua fisicità. Proprio tra i piedi di Nzola capita l’occasione da gol più importante della prima ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Loescedall’contro il, prima sfida di livello per gli uomini di Luca Gotti in preparazione alla nuova stagione. A Brunico, infatti, la formazione tedesca che milita in Bundesliga si impone per 1-2: tutte le reti nel secondo tempo: prima l’uno-due del, poi la rete dinel finale a rendere il passivo meno pesante. LA PARTITA – Buon inizio per la formazione di Luca Gotti, con Holm subito protagonista anche in proiezione offensiva, con anche un appoggio sbagliato per quello che sarebbe stato un facile gol da parte di Nzola. Anche l’attaccante angolano è apparso in buona forma, mettendo in grande difficoltà la retroguardia avversaria con la sua fisicità. Proprio tra i piedi di Nzola capita l’occasione da gol più importante della prima ...

Pubblicità

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione del #Milan contro il #Colonia - DiMarzio : #Roma, #Zaniolo salta l'amichevole con il Trastevere a causa di un problema fisico - DiMarzio : .@Inter vittoria per 10 a 0 nella prima amichevole stagionale. Subito in gol Lukaku, doppietta per Lautaro ??… - sportface2016 : Il gol di #Agudelo non basta: #Spezia sconfitto dal #Bochum per 1-2 in amichevole - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Amichevole #ColoniaMilan, le #formazioni ufficiali: c’è @Brahim, non #YacineAdli - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… -