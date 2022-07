(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio– Un’interessante conversazione quella di ieri sera tenutasi a piazza Federico Torre con il direttore della fotografia nonché regista Michal. Di origini italiane, un nonno beneventano e una nonna abruzzese,eliozzi, questo è il suo vero nome, ha raccontato di essere venuto nel bel paese diverse volte ma di aver messo piede asolo quattro anni fa. A spingerlo nelle nostre terre è stato il richiamo per qualcosa di antico. La sua attenzione è stata infatti rapita dal mito delle streghe che da sempre avvolge la nostra città. Storie magiche che hanno colpito il regista al punto di cercare un soggetto da sviluppare in unatelevisiva con protagoniste le nostre streghe, asserendo che vorrebbe ...

Pubblicità

ricci_ricci4 : RT @Bea_aum: Scusate per BCT ci sarà una diretta. Quale # usiamo? Grazie #tz101 #tzvip - Bea_aum : Scusate per BCT ci sarà una diretta. Quale # usiamo? Grazie #tz101 #tzvip - anteprima24 : ** #Bct, Fatima Trotta dalla tv all’arte grafica: 'Presto una mostra importante e un nuovo progetto teatrale con Da… -

anteprima24.it

La nota conduttrice Mara Venier che di recente è stata ospite del- Festival Nazionale del Cinema e della televisione di Benevento per ritirare il premio alla ... si è lasciata andare a...Ospiti del" Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, i colleghi di ... quanto sono soddisfatto che questo programma sia arrivato in Italia Credo che fosserivoluzione ... Al BCT una ventata "internazionale" con Michael Trim: l'idea di una serie a Benevento Entra nel vivo la sesta edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento che nella serata di venerdì ha accolto alcuni tra i protagonisti più amati del piccolo e gran ...E' successo alla conduttrice nel suo programma: "Ecco perchè una domenica me ne sono andata" La nota conduttrice Mara Venier che di recente è stata ospite ...