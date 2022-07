Acquista e paga una console: avellinese truffato, due denunciati (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne e un 40enne della provincia di Foggia per “truffa in concorso”. Nella circostanza, un giovane del posto, dovendo Acquistare una console per videogiochi, è stato attratto da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un noto social network. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettua l’acquisto pagando 140 euro mediante accredito su carta prepagata. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la console e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i due presunti truffatori che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 30enne e un 40enne della provincia di Foggia per “truffa in concorso”. Nella circostanza, un giovane del posto, dovendore unaper videogiochi, è stato attratto da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un noto social network. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettua l’acquistondo 140 euro mediante accredito su carta preta. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato lae si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i due presuntiri che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di ...

