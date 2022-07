Zuppa di Porro 15 luglio 2022

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 luglio 2022)di. Il governo ottiene la fiducia e duqnue il premier si dimette. E Mattarella non ci sta e lo rimanda alle camere. Preziosi nota non c’è la parola irrevocabili, mahhhhh. Cerasa nessuno scandalo se si vota. Il solito cacciari con la solita prosopea: ma figurarsi. Annunziata non ci pensi Draghi a ritornare sui suoi passi. A votare vogliono quelli che potrebbero vincere, no secco di Letta. E Lega e Forza italia dicono: avanti solo con Drgahi. Verità crede all’ipotesi Amato. E per Sallusti Draghi ha le palle, Mattarella no. E Il più contiano dei giornale, Il Fatto: Il papeete di Draghi si è sfiduciato da solo. Morto Scalfari, inventore del giornale di partito per Gnocchi e ritratto al vetriolo di Perna, da leggere. I suoi editoriali e intv storiche su Rep. Nessuno hanno ricordato il suo ultimo innamoramento per ...