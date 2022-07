**Pd: Renzi, 'Conte? lo mollano, insieme non ci stanno più'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "I 5 Stelle sono la sciagura della politica di questo Paese. Un disastro". Così Matteo Renzi a Fanpage.it. "E dopo mesi e mesi in cui era punto di riferimento oggi il Pd molla Conte. Secondo me Pd e 5 Stelle insieme non ci stanno più". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "I 5 Stelle sono la sciagura della politica di questo Paese. Un disastro". Così Matteoa Fanpage.it. "E dopo mesi e mesi in cui era punto di riferimento oggi il Pd molla. Secondo me Pd e 5 Stellenon cipiù".

