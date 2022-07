No! Questo edificio in fiamme non è una «fabbrica di carne artificiale» di proprietà di Bill Gates (Di venerdì 15 luglio 2022) Circola un video in cui vediamo una fattoria divorata dalle fiamme. Secondo alcuni utenti, sarebbe di proprietà di Bill Gates, e ad attaccarla sarebbero state persone «esasperate». In realtà però, l’incendio non ha nulla a che vedere con il fondatore di Microsoft. Per chi ha fretta: Un video diffuso negli ultimi giorni, secondo alcuni utenti, ritrae una fabbrica di “carne artificiale” di proprietà di Bill Gates mentre va a fuoco Secondo quanto scrivono sul web, l’incendio sarebbe stato appiccato da persone esasperate In realtà l’edificio è un magazzino di proprietà dell’azienda olandese Picnic, rispetto al quale il Bill e Melinda Gates ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Circola un video in cui vediamo una fattoria divorata dalle. Secondo alcuni utenti, sarebbe didi, e ad attaccarla sarebbero state persone «esasperate». In realtà però, l’incendio non ha nulla a che vedere con il fondatore di Microsoft. Per chi ha fretta: Un video diffuso negli ultimi giorni, secondo alcuni utenti, ritrae unadi “” didimentre va a fuoco Secondo quanto scrivono sul web, l’incendio sarebbe stato appiccato da persone esasperate In realtà l’è un magazzino didell’azienda olandese Picnic, rispetto al quale ile Melinda...

