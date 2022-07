L’accordo con Microsoft fa già bene a Netflix (Di venerdì 15 luglio 2022) Netflix si rivolge a Microsoft per arrestare il crollo dello streaming basato sulla pubblicità The Times, di Callum Jones, pag. 38 `Microsoft ha offerto la flessibilità necessaria per innovare la tecnologia e le vendite’ Netflix ha scelto Microsoft per aiutarla a costruire una nuova opzione di abbonamento finanziata dalla pubblicità, mentre la più grande piattaforma di streaming al mondo cerca di invertire il declino del suo pubblico pagante. Il gruppo ha sottolineato che il lavoro su un abbonamento scontato è ancora in una fase “molto iniziale”, dopo aver abbandonato l’avversione per gli spot pubblicitari durante i film e i programmi sulla sua piattaforma. Microsoft contribuirà a sviluppare la tecnologia per un servizio basato sulla pubblicità e si occuperà delle vendite dopo il ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 15 luglio 2022)si rivolge aper arrestare il crollo dello streaming basato sulla pubblicità The Times, di Callum Jones, pag. 38 `ha offerto la flessibilità necessaria per innovare la tecnologia e le vendite’ha sceltoper aiutarla a costruire una nuova opzione di abbonamento finanziata dalla pubblicità, mentre la più grande piattaforma di streaming al mondo cerca di invertire il declino del suo pubblico pagante. Il gruppo ha sottolineato che il lavoro su un abbonamento scontato è ancora in una fase “molto iniziale”, dopo aver abbandonato l’avversione per gli spot pubblicitari durante i film e i programmi sulla sua piattaforma.contribuirà a sviluppare la tecnologia per un servizio basato sulla pubblicità e si occuperà delle vendite dopo il ...

