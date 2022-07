La FIGC prepara un tetto ai costi stile nuovo FPF

(Di venerdì 15 luglio 2022) Lae le leghe professionistiche si confronteranno a fine mese sulsistema di licenze nazionali. Il punto fermo – scrive Il Corriere dello Sport – è quello dell’indice di liquidità come parametro per iscriversi ai campionati, ma presto potrebbe essere introdotta una novità molto importante. Si tratta, tra le altre norme, del modello Calcio e Finanza.

La FIGC e le leghe professionistiche si confronteranno a fine mese sul nuovo sistema di licenze nazionali. Il punto fermo – scrive Il Corriere dello Sport – è quello dell'indice di liquidità come ... La riforma della UEFA prevede un tetto agli stipendi dei giocatori, mentre la FIGC prepara misure ancora più stringenti per la Serie A ...