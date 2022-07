Il Leeds continuerà a guidare i rinforzi; chiudendo su Arnaud Kalimuendo

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 luglio 2022) 2022-07-14 21:49:51 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Di Andrea Thompson Pubblicato: 14 luglio 2022 20:49Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2022 23:02 La campagna di reclutamento alUnited sembra destinata a proseguire stasera con la squadra di Elland Road che chiude un accordo per la settima firma dell’estate sulla scia della star francese U21 del Paris Saint-Germain. Ilaveva rifiutato un’offerta iniziale di 20 milioni di euro oggi, ma è immediatamente tornato con un’offerta di 25 milioni di euro (21 milioni di sterline) che il PSG sembra felice di accettare secondo quanto riferito in 90 minuti tramite Graeme Bailey. IlUnited in trattative per l’ingaggio dell’attaccante del PSG...