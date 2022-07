Estrazione Million Day Venerdì 15 Luglio 2022 | i numeri vincenti

Pubblicità

italiaserait : Million Day ed Extra venerdì 15 luglio 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - leggoit : Million Day e Million Day Extra, l'estrazione di venerdì 15 luglio 2022: i numeri vincenti - zazoomblog : Million Day ed Extra mercoledì 13 luglio 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - #Million #Extra… - infoitcultura : MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY/ Scopri l'estrazione numeri vincenti di oggi, 14 luglio 2022: le cinquine - infoitcultura : Million Day e Million Day Extra, l'estrazione di martedì 12 luglio 2022: i numeri vincenti -

Con l'esordio della possibilità bis di vincita è cambiata anche l'ora di: dalle 19 è slittata alle 20.30.DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI VENERDI' 15 LUGLIO 2022DAY EXTRA: ......giocati si partecipa anche ad una secondadi 5 numeri dai 50 rimanenti. Fin dalla sua nascita a febbraio 2018, sono state 150 le persone che hanno vinto il montepremi più alto del...Venerdì 15 luglio, Million Day non si ferma. Anche oggi alle 20,30 è tempo di estrazione per il concorso gestito da Lottomatica e che mette in palio, per chi centra la cinquina, un milione di euro.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...