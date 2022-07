Delitto Mollicone, assolti tutti gli imputati. Caos in aula, imputati costretti a fuggire (Di venerdì 15 luglio 2022) tutti e 5 gli imputati per l'omicidio di Serena Mollicone sono stati assolti: la sentenza ha diviso i presenti nel tribunale di Cassino Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 luglio 2022)e 5 gliper l'omicidio di Serenasono stati: la sentenza ha diviso i presenti nel tribunale di Cassino

Pubblicità

repubblica : Omicidio Serena Mollicone, assolti i coniugi Mottola e il figlio a 20 anni dal delitto. In aula il grido: 'Vergogna' - ElisaeTh19 : RT @chilhavistorai3: +++ Delitto di Arce: Assolti tutti gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza della Corte d’Assise d… - zazoomblog : Delitto Mollicone assolti tutti gli imputati. La sentenza dopo 21 anni di attesa - #Delitto #Mollicone #assolti… - ChilErminia : RT @chilhavistorai3: +++ Delitto di Arce: Assolti tutti gli imputati per l’omicidio di Serena Mollicone. La sentenza della Corte d’Assise d… - LauraValenza1 : Tutti assolti i 5 imputati per il delitto di Serena Mollicone. Che vergogna immane. E che immenso squallore -