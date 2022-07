“Che tristezza, ma come si fa?!”. Tim Summer Hits, il pubblico l’ha notato eccome sul palco. E non ha per niente gradito (Di venerdì 15 luglio 2022) Tim Summer Hits, piovono polemiche. Giovedì 14 luglio è andato in onda su Rai 2, e contemporaneamente su Rai Radio 2 e Radio Italia lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. La terza serata dello spettacolo si è svolta a Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare di Rimini. Numerosi gli ospiti, tutti big, da Biagio Antonacci ad Arisa, da Malika Ayane a Blanco,passando per Boomdabash, Annalisa, Ghali, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, J Ax, Achille Lauro, Ermal Meta e tanti altri. Nella giornata di oggi sono arrivati i dati sugli ascolti ottenuti da Tim Summer Hits. Parliamo di 1 milione e 389mila spettatori per uno share dell’11,81%, poco più di Scherzi a Parte che su Canale 5 ha totalizzato 1 milione e 161mila telespettatori (10,28%). Sicuramente una parte di pubblico è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Tim, piovono polemiche. Giovedì 14 luglio è andato in onda su Rai 2, e contemporaneamente su Rai Radio 2 e Radio Italia lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. La terza serata dello spettacolo si è svolta a Piazzale Fellini, a pochi passi dal mare di Rimini. Numerosi gli ospiti, tutti big, da Biagio Antonacci ad Arisa, da Malika Ayane a Blanco,passando per Boomdabash, Annalisa, Ghali, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, J Ax, Achille Lauro, Ermal Meta e tanti altri. Nella giornata di oggi sono arrivati i dati sugli ascolti ottenuti da Tim. Parliamo di 1 milione e 389mila spettatori per uno share dell’11,81%, poco più di Scherzi a Parte che su Canale 5 ha totalizzato 1 milione e 161mila telespettatori (10,28%). Sicuramente una parte diè stata ...

Pubblicità

pietroraffa : Questa classe politica non era degna di poter godere della competenza di Mario Draghi. Serviranno mesi per comprend… - GuidoDeMartini : ?? LA FELICITÀ DEI KOMPAGNI QUANDO SI ROMPE UNA FAMIGLIA ?? Che tristezza l’esultanza di Natalia Aspesi sul quotidia… - lapoelkann_ : CHARLESSSSSS LECLEEEERC!!! FENOMENO!!! E CHE TRISTEZZA PER CARLOS ??MA TORNERETE INSIEME A FESTEGGIARE RAGAZZI!!!… - EleNelSalotto : RT @Educazionefred1: Vieni qui che voglio trasformare le tue parole di tristezza e in grida di piacere perchè questo è l'unico modo di fott… - Mariappola : Che tristezza questo venerdì senza un nuovo episodio di #TheBoys da vedere -