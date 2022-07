Ancora non funziona Instagram il 15 luglio: app down e altre anomalie (Di venerdì 15 luglio 2022) Un brutto risveglio per molti in questo venerdì 15 luglio: Ancora non funziona Instagram per tanti dopo un down serissimo al social network accorso nella notte. In effetti, per svariate ore, in particolare dopo le ore 22 di ieri sera, l’app della piattaforma è stata completamente inaccessibile. Peccato che le anomalie stiano continuando anche in questo momento e alcune delle principali funzionalità del servizio restituiscono errori o comunque manifestano dei rallentamenti. In che modo non funziona Instagram Ancora in questa mattinata del venerdì? Esattamente come nella notte, è l’esperienza d’uso via app ad essere particolarmente compromessa. Se si prova ad accedere alla piattaforma social via browser, le difficoltà ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Un brutto risveglio per molti in questo venerdì 15nonper tanti dopo unserissimo al social network accorso nella notte. In effetti, per svariate ore, in particolare dopo le ore 22 di ieri sera, l’app della piattaforma è stata completamente inaccessibile. Peccato che lestiano continuando anche in questo momento e alcune delle principalilità del servizio restituiscono errori o comunque manifestano dei rallentamenti. In che modo nonin questa mattinata del venerdì? Esattamente come nella notte, è l’esperienza d’uso via app ad essere particolarmente compromessa. Se si prova ad accedere alla piattaforma social via browser, le difficoltà ...

