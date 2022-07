Ultime Notizie – Compagno Dadone posta vignetta, ministra come contestatrice Draghi in Bce (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ un fotomontaggio che sta rimbalzando sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Italia per il futuro. Ritrae la ministra Fabiana Dadone, in quota 5 Stelle, nei panni della contestatrice che, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell’Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario Draghi, allora presidente della Bce, al grido di ‘Fine alla dittatura’. A postarlo il Compagno di vita della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che accompagna la vignetta con un messaggio: “Consiglio dei ministri come lo immagino io”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ un fotomontaggio che sta rimbalzando sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Italia per il futuro. Ritrae laFabiana, in quota 5 Stelle, nei panni dellache, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell’Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario, allora presidente della Bce, al grido di ‘Fine alla dittatura’. Arlo ildi vita della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che accompagna lacon un messaggio: “Consiglio dei ministrilo immagino io”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

