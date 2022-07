Rifiuti a Roma, Simona Ventura: ‘La monnezza ci fa vergognare, io pronta a dare una mano’ (Di giovedì 14 luglio 2022) Che Roma sia una delle città più belle del mondo non c’è dubbio. Quella del Colosseo, dei Fori Imperiali, dei monumenti che ci fanno invidia tutti, della storia che si respira in ogni dove. Ma, purtroppo, non c’è dubbio neppure sui Rifiuti, quelli che stanno invadendo le strade, dalle periferie al centro. Perché camminare nella Capitale e incappare in cumuli di spazzatura, anche lì dove non te li aspetteresti, non è difficile. E, quindi, si respira sì storia, ma anche un odore acre e insopportabile, che con il caldo di questi giorni non fa altro che peggiorare. La denuncia ‘social’ di Simona Ventura sui Rifiuti a Roma E se da una parte Roma viene scelta dai registi perché resta un set a cielo aperto, dall’altra sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, chi sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) Chesia una delle città più belle del mondo non c’è dubbio. Quella del Colosseo, dei Fori Imperiali, dei monumenti che ci fanno invidia tutti, della storia che si respira in ogni dove. Ma, purtroppo, non c’è dubbio neppure sui, quelli che stanno invadendo le strade, dalle periferie al centro. Perché camminare nella Capitale e incappare in cumuli di spazzatura, anche lì dove non te li aspetteresti, non è difficile. E, quindi, si respira sì storia, ma anche un odore acre e insopportabile, che con il caldo di questi giorni non fa altro che peggiorare. La denuncia ‘social’ disuiE se da una parteviene scelta dai registi perché resta un set a cielo aperto, dall’altra sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, chi sui ...

fattoquotidiano : Mentre Roma va a fuoco, fra immondizia e parchi invasi dalle erbacce, il nuovo direttore generale di Ama, la munici… - gualtierieurope : Sono determinato a risolvere il problema dei #rifiuti alla radice facendo come altre Capitali europee. Non sono sta… - ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - mastigin : RT @MPoltero: Riassumendo, i 5Stalle fanno cadere il governo perché non si sono accorti che Draghi sta già facendo quello che chiedono, dic… - CorriereCitta : Rifiuti a Roma, Simona Ventura: ‘La monnezza ci fa vergognare, io pronta a dare una mano’ -