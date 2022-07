Menotti | «Dybala scelga con il cuore La differenza non la fanno i soldi ma giocare con il sorriso»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 luglio 2022) La Gazzetta intervista Luis Cesarallenatore dell’Argentina campione del mondo nel 78. Riportiamo le domande relative aAll’Inter potrebbe arrivare pure un altro argentino, Paulo… «Sarebbe un affare, merita il meglio, è uno che con la palla parla la lingua dei grandi. Può sorprendere che un talento così sia ora senza squadra, ma il calcio stesso è molto cambiato nel suo essere business. Ora è molto difficile legarsi a un solo club». L’ha sorpresa che Paulo non sia ancora a Torino? «Non saprei e non ho idea di dove possa. Posso solo consigliargli di fare la scelta in autonomia, col: non farà laguadagnare più o meno, macon il. Paulo deve pensare solo all’impegno preso la prima volta che ha ...