Manfredi sul porto turistico | “Opportunità a est e ovest | stiamo valutando”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “anche con l’Autorità portuale come guardare a questo sviluppodal punto di vista del. Sicuramente abbiamosia ache a est e, in questo quadro generale di rivisitazione delle prospettive del nostro, daremo un’attenzione significativa all’di nuovi attracchi perché ci sono una domanda e un’industria che spingono in questa direzione ed è molto utile per la crescita economica della città“. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, in relazione alla possibilità di creare nuovi porti turistici in città. L’occasione è stata il convegno, in contemporanea in corso anche a Genova e Triste, promosso da Il Sole 24 Ore, ‘L’Economia del mare‘. ...