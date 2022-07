Governo | Mattarella non accoglie le dimissioni e invita Draghi a recarsi in Parlamento

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri, Mario, il quale ha rassegnato ledelda lui presieduto. Il Presidente della Repubblica -riferisce una nota del Quirinale- non ha accolto lee hato il presidente del Consiglio a presentarsi alper rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica.

... Sergio. 19:17 14/07 Pd: "Al lavoro perché mercoledì si ricrei una maggioranza in Parlamento" "Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e ilDraghi ...... Sergio, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni delda lui presieduto. Lo ...Il Presidente della Repubblica alla fine non ha accettato le dimissioni del Premier Draghi. "La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l ...ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Mini ...