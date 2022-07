Google, l’Antitrust apre un’istruttoria per abuso di posizione dominante sulla portabilità dei dati (Di giovedì 14 luglio 2022) l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google per un abuso di posizione dominante da parte dell’azienda. In particolare si pone “in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea”. L’Autorità ha condotto accertamenti ispettivi nelle sedi di Google insieme alla guardia di finanza. Il gruppo Alphabet/Google detiene una posizione dominante in diversi mercati che consentono di acquisire grandi quantità di dati attraverso i servizi erogati (Gmail, Google Maps, Android) e nel 2021 ha realizzato un fatturato di 257,6 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato, la multinazionale ha ostacolato l’interoperabilità nella condivisione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)ha avviatonei confronti diper undida parte dell’azienda. In particolare si pone “in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea”. L’Autorità ha condotto accertamenti ispettivi nelle sedi diinsieme alla guardia di finanza. Il gruppo Alphabet/detiene unain diversi mercati che consentono di acquisire grandi quantità diattraverso i servizi erogati (Gmail,Maps, Android) e nel 2021 ha realizzato un fatturato di 257,6 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato, la multinazionale ha ostacolato l’interoperabilità nella condivisione dei ...

