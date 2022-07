Gas, Ue: Aumenti dei prezzi rischiano di soffocare la crescita (Di giovedì 14 luglio 2022) I rischi per le prospettive della crescita e dell’inflazione “dipendono fortemente dall’evoluzione della guerra e in particolare dalle sue implicazioni per l’approvvigionamento di gas in Europa”. Lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni d’estate, sottolineando che “nuovi Aumenti dei prezzi del gas potrebbero far salire ulteriormente l’inflazione e soffocare la crescita”. “Gli effetti di secondo impatto – sottolinea – potrebbero a loro volta amplificare le pressioni inflazionistiche e portare a un più forte inasprimento delle condizioni finanziarie” che “comporterebbe anche maggiori rischi per la stabilità finanziaria“. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022) I rischi per le prospettive dellae dell’inflazione “dipendono fortemente dall’evoluzione della guerra e in particolare dalle sue implicazioni per l’approvvigionamento di gas in Europa”. Lo scrive la Commissione Ue nelle previsioni d’estate, sottolineando che “nuovideidel gas potrebbero far salire ulteriormente l’inflazione ela”. “Gli effetti di secondo impatto – sottolinea – potrebbero a loro volta amplificare le pressioni inflazionistiche e portare a un più forte inasprimento delle condizioni finanziarie” che “comporterebbe anche maggiori rischi per la stabilità finanziaria“. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

