Gara d’appalto e patto di integrità: norme, cos’è, sanzioni, sottoscrizione (Di giovedì 14 luglio 2022) Il patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura di Gara, selezione, affidamento diretto. La mancata consegna del documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. Rivista operativa per Dirigenti Scolastici, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Ildideve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura di, selezione, affidamento diretto. La mancata consegna del documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. Rivista operativa per Dirigenti Scolastici, L'articolo .

Pubblicità

TargatoCN : Stroppo, indetta la gara d'appalto per l''Ape Maira' di frazione Bassura - hopfrog73 : @flaminiasabate1 tra l'altro assegnazione della gara senza indizione di una gara d'appalto (anche in emergenza si f… - MassimoCadeo : @evamarghe Tra quello e la gara d'appalto per i tendoni degli hub vaccinali mi viene da piangere. - CIaudiaGiulia : RT @CIaudiaGiulia: @carlopiana @gloquenzi @citypat1 @quinta @guidoscorza @mrk4m1 @matteograndi @petunianelsole @CBlengio @scarlots @CarloSt… - CIaudiaGiulia : @carlopiana @gloquenzi @citypat1 @quinta @guidoscorza @mrk4m1 @matteograndi @petunianelsole @CBlengio @scarlots… -