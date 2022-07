Pubblicità

Avrebbero evaso tasse per dieci milioni di euro e poi riciclato il denaro in criptovalute. La guardia di finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 48 imprenditori cinesi attivi del ......la concessionaria della pubblicita' eseguiva a favore del proprio fornitore e relativi alla differenza finanziaria passiva generata dalla divergente aliquota Iva applicata' e poi '(auto)... Fisco: riciclavano denaro evaso in criptovalute, 48 indagati - PMI (ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Avrebbero evaso tasse per dieci milioni di euro e poi riciclato il denaro in criptovalute. La guardia di finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 48 imprenditor ...