Draghi al cdm,mi dimetto, venuto meno patto fiducia base governo (Di giovedì 14 luglio 2022) La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo. Così il premier Mario Draghi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questodalla sua creazione non c'è più. Èildialladell'azione di. Così il premier Marioin ...

Pubblicità

repubblica : Cdm, #Draghi annuncia: 'Stasera rassegnerò le dimissioni. Maggioranza di unità nazionale non c'è più'… - lorepregliasco : Draghi ha appena comunicato al cdm che stasera rassegnerà le dimissioni #crisidigoverno - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - MattiaGallo17 : RT @Adnkronos: #Crisi #governo: #Draghi annuncia dimissioni in Cdm. Cosa sta succedendo? Tutti gli aggiornamenti qui: - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #Crisi #governo: #Draghi annuncia dimissioni in Cdm. Cosa sta succedendo? Tutti gli aggiornamenti qui: -