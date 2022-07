Dl Aiuti, il M5s conferma: non parteciperemo al voto | Draghi ha bocciato la mediazione di D'Incà che evitava la crisi (Di giovedì 14 luglio 2022) Naufraga il tentativo del parlamentare pentastellato di proporre a Palazzo Chigi la sospensione della fiducia e il voto del decreto articolo per articolo. Letta: 'La decisione di non votare ci divide ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) Naufraga il tentativo del parlamentare pentastellato di proporre a Palazzo Chigi la sospensione della fiducia e ildel decreto articolo per articolo. Letta: 'La decisione di non votare ci divide ...

