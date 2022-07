Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 14 luglio 2022) Gli eventi datati 14Nell’unica stagione a Venezia Victor Benitez è stato compagno di squadra di Bartolomeo Tarantino, il quale vestì la casacca del club lagunare per diverse annate. Il padre di Massimo si è spento il 142012: lo stesso giorno di Enio Cardoni, sei tornei in Serie A tra Genoa, Roma, Atalanta e Lecco. Oggi avrebbe compiuto novant’anni Guido Vincenzi, scudettato con l’Inter nel 1954 e in seguito bandiera della Sampdoria. Tocca invece i settanta Gianluca De Ponti, 143 presenze in Serie A (Cesena, Bologna, Avellino, Ascoli) e 58 tra i cadetti (Sampdoria e Bologna). GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.