Vasto incendio nei pressi di un campo nomadi nel Napoletano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Un Vasto incendio si è sviluppato poco fa nei pressi del campo nomadi di Carrafiello nord, a Giugliano, nel Napoletano. Una nube di fumo denso ed acre si è levata invadendo tutta l'area circostante. Sul posto sono giunte due autobotti e due squadre dei vigili del fuoco e presto arriveranno anche altri mezzi. Non è la prima volta che in quella zona si registrano incendi, alimentati nella maggior parte dei casi da rifiuti accumulati dati alle fiamme. Una situazione che si trascina da tempo e che causa gravi disagi a quanti abitano nelle case circostanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

