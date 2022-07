Ultime Notizie Roma del 13-07-2022 ore 17:10 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara il governo draghi potrebbe avere le ore contate l’ipotesi delle dimissioni sembra sempre prendere più quota nel vertice del MoVimento 5 Stelle sta prevalendo la linea di non votare la fiducia sugli aiuti domani nell’aula del Senato orientamento per ora sarebbe quello di uscire dall’aula al momento del voto per esprimere un dissenso una sorta di Aventino ben consapevoli del fatto che a Palazzo Madama astenersi equivale esprimere il voto contrario la fiducia draghi frattempo così vai con la tua tabella di marcia Oggi ha incontrato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Palazzo Chigi dovesse essere confermata l’astensione dei grillini il premier dovrà prendere atto della crisi di governo Con ogni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrara il governo draghi potrebbe avere le ore contate l’ipotesi delle dimissioni sembra sempre prendere più quota nel vertice del MoVimento 5 Stelle sta prevalendo la linea di non votare la fiducia sugli aiuti domani nell’aula del Senato orientamento per ora sarebbe quello di uscire dall’aula al momento del voto per esprimere un dissenso una sorta di Aventino ben consapevoli del fatto che a Palazzo Madama astenersi equivale esprimere il voto contrario la fiducia draghi frattempo così vai con la tua tabella di marcia Oggi ha incontrato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Palazzo Chigi dovesse essere confermata l’astensione dei grillini il premier dovrà prendere atto della crisi di governo Con ogni ...

