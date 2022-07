Ucraina: Onu, 'due terzi rifugiati rimarranno all'estero fino alla fine della guerra' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - Circa due terzi degli ucraini che si sono recati all'estero a causa della guerra hanno intenzione di rimanere nei Paesi ospitanti fino alla fine delle ostilità. Lo afferma un rapporto dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati pubblicato oggi, precisando che "i rifugiati vogliono riunirsi con amici e familiari e preoccuparsi di coloro che sono rimasti nel loro Paese, ma la maggior parte vuole aspettare che le ostilità si plachino prima di tornare". Nel sondaggio sono stati intervistati circa 4.900 ucraini che attualmente vivono in Repubblica Ceca, Ungheria, Moldova, Polonia, Romania e Slovacchia. Lo studio è stato condotto da metà maggio a metà giugno. L'Ufficio dell'Alto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kiev, 13 lug. (Adnkronos) - Circa duedegli ucraini che si sono recati all'a causahanno intenzione di rimanere nei Paesi ospitantidelle ostilità. Lo afferma un rapporto dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per ipubblicato oggi, precisando che "ivogliono riunirsi con amici e familiari e preoccuparsi di coloro che sono rimasti nel loro Paese, ma la maggior parte vuole aspettare che le ostilità si plachino prima di tornare". Nel sondaggio sono stati intervistati circa 4.900 ucraini che attualmente vivono in Repubblica Ceca, Ungheria, Moldova, Polonia, Romania e Slovacchia. Lo studio è stato condotto da metà maggio a metà giugno. L'Ufficio dell'Alto ...

Pubblicità

santegidionews : Il Segretario Generale dell'ONU @antonioguterres risponde alle lettere dei bambini che chiedono la pace in Ucraina… - NicolaPorro : ?? #Ucraina, l'accusa dell'Onu sul bombardamento di una casa di cura?? - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina. Attesa per il vertice sul grano tra Kiev, Mosca e Onu in Turchia. 16 mercantili pronti nei p… - filippocicciu : #Ucraina: concluso incontro #Mosca-#Kiev-#Ankara-#Onu su #grano Colloqui a #Istanbul per aprire corridoi nel mar N… - TV7Benevento : Ucraina: Onu, 'due terzi rifugiati rimarranno all'estero fino alla fine della guerra' - -