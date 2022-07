Settembre amaro

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Crescita ai minimi, inflazione galoppante, debito pubblico che lievita di circa 18,9 miliardi di euro ogni mese. E poi ancora i mercati finanziari in crisi, le risorse naturali razionate, il governo diviso. Dopo l’estate, i nodi verranno al pettine per Mario Draghi. E per l’Italia. Tra conflitto in Ucraina, prezzi dell’energia fuori controllo, inflazione galoppante, Europa che non trova unità né sul «price cap» del gas né sullo scudo anti spread, siccità e risveglio della pandemia, pare si sia scatenata la maledizione biblica (peraltro l’invasione delle cavallette in Sardegna c’è davvero), siamo ostaggio dalla legge di Murphy per cui «Se qualcosa può andare storto, lo farà»? Un altro dubbio: è sufficiente Mario Draghi come garanzia per evitare il default dell’Italia? Ancora: Draghi è la soluzione, o viste anche le tensioni politiche nel governo, ma soprattutto nei e tra i partiti della ...