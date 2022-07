Se uno studente con esonero subisce infortunio durante il cambio d’ora, di chi è la responsabilità? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il caso in commento è particolare e vede la Cassazione con la sua Ordinanza rilevare quali sono le responsabilità dei docenti durante il cambio d’ora. Non rileva tanto se lo studente fosse o meno autorizzato a svolgere una data attività, per esonerare la scuola da eventuali responsabilità, ma si deve appurare che tipo di sorveglianza L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il caso in commento è particolare e vede la Cassazione con la sua Ordinanza rilevare quali sono ledei docentiil. Non rileva tanto se lofosse o meno autorizzato a svolgere una data attività, per esonerare la scuola da eventuali, ma si deve appurare che tipo di sorveglianza L'articolo .

