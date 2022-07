Marmolada: raccolta fondi per i figli di Davide ed Erica, 'per loro è la salita più dura' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Una raccolta fondi per i figli di Davide Miotti ed Erica Campagnaro, due delle undici vittime della valanga di domenica 3 luglio sulla Marmolada. E' l'iniziativa lanciata dal Cai di Castelfranco Veneto in accordo con le famiglie. "L'importo raccolto servirà ad aiutare i due ragazzi ad affrontare le difficoltà contingenti e - ci auguriamo - a rendere meno complesso il loro futuro" spiega Paolo Baldassa, presidente della sezione e amico di cordata e di vita di Davide, guida alpina "esperta e prudente". L'appello a donare (l'obiettivo prefissato è 50mila euro) è rivolto a singoli, ma anche ad associazioni e aziende. Per farlo basta accedere al sito www.retedeldono.it e partecipare alla raccolta 'Aiutiamo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Unaper idiMiotti edCampagnaro, due delle undici vittime della valanga di domenica 3 luglio sulla. E' l'iniziativa lanciata dal Cai di Castelfranco Veneto in accordo con le famiglie. "L'importo raccolto servirà ad aiutare i due ragazzi ad affrontare le difficoltà contingenti e - ci auguriamo - a rendere meno complesso ilfuturo" spiega Paolo Baldassa, presidente della sezione e amico di cordata e di vita di, guida alpina "esperta e prudente". L'appello a donare (l'obiettivo prefissato è 50mila euro) è rivolto a singoli, ma anche ad associazioni e aziende. Per farlo basta accedere al sito www.retedeldono.it e partecipare alla'Aiutiamo i ...

