LIVE – Sampdoria-Castiglione, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 13 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Sampdoria-Castiglione, amichevole precampionato 2022. Primo test estivo anche per i blucerchiati di Giampaolo, che scenderanno in campo oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 17 presso il Centro Sportivo Comunale di Temù, località situata in provincia di Brescia. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Latestuale di. Primo test estivo anche per i blucerchiati di Giampaolo, che scenderanno in campo oggi, mercoledì 13 luglio, alle ore 17 presso il Centro Sportivo Comunale di Temù, località situata in provincia di Brescia. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV AGGIORNA LASportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato LIVE | In chiusura il passaggio di #Grassi dal @1913parmacalcio alla @sampdoria a titolo definitivo.… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato LIVE | In chiusura il passaggio di #Grassi dal @1913parmacalcio alla @sampdoria a titolo definitivo. Nell'oper… - SampNews24 : #Sampdoria-#Castiglione, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la partita - UCS1946 : RT @DiMarzio: #Calciomercato LIVE | In chiusura il passaggio di #Grassi dal @1913parmacalcio alla @sampdoria a titolo definitivo. Nell'oper… - xedo_1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato LIVE | In chiusura il passaggio di #Grassi dal @1913parmacalcio alla @sampdoria a titolo definitivo. Nell'oper… -